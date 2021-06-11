رسميّا: وزارة الدّاخليّة تدين حادثة تعرية شاب والاعتداء عليه

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2021/06/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أدانت وزارة الداخلية، في بلاغ اليوم الجمعة 11 جوان 2021، تعرّض مواطن للاعتداء من قبل أعوان أمن وتؤكد أنّها تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان.

وأعلنت الوزارة ان الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر في الغرض من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية، حيث تمّ ايقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجّاوزات عن العمل.

كما أكدت أنّ مصالحها ستواصل العمل على الارتقاء بأداء منظوريها من خلال دعم الجانب التّكويني بما يمكّن الأعوان والاطارات من القيام بمهامّهم على الوجه الأكمل استجابة لمفهوم الأمن الجمهوري حتّى يكون في خدمة المواطن.

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