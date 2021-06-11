قيس سعيّد يطلب لقاء نور الدين الطبوبي بصفة مستعجلة.. وهذا هو السبب

أفادت صحيفة الشعب، الناطقة باسم المنظمة الشغيلة، في موقعها على الأنترنت أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا ”بشكل مستعجل” الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، للقاءه هذا المساء لمناقشة جملة من المسائل المرتبطة بتعفن الوضع في البلاد في ظل الاحداث الأخيرة، وفق ما أوردت الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنّ طلب هذا اللقاء يأتي على “اثر تازم الوضع العام في البلاد، وتزامنا مع حالة الاحتقان التي يعيشها التونسيون في مختلف جهات البلاد، على اثر ما تم تداوله من مقاطع فيديو تثبت بشكل جلي الانتهاكات الشنيعة لكرامة المواطنين على غرار ما حصل في سيدي حسين”.

وأضافت الصحيفة أنّ اللقاء سيتناول أيضا مسألة الزيادات المتتالية وغير القانونية في أسعار عدد من المواد الأساسية، واقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد وغيرها من المسائل الأخرى.

* عن صحيفة الشعب