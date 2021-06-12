عاجل: اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث تعلن عن جملة من القرارات للحدّ من انتشار فيروس “كورونا” بمدينة الكاف

أعلنت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بالكاف، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته، عشية أمس الجمعة، بمقر الولاية، عن جملة من القرارات الإضافية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا” وكسر حلقة العدوى في مدينة الكاف، أمام تسجيل ارتفاع في حالات الوفيات والإصابات بهذا الوباء.

وتتمثل أبرز هذه القرارات، في تشديد العمل الرقابي على تطبيق البروتوكول الصحي، ومنع انتصاب الأسواق بكل من الكاف الشرقية والكاف الغربية، وذلك يومي الاحد 13 والخميس 17 جوان، مع منع استغلال قاعات الأفراح المغلقة بالمعتمديتين.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة، تبعا لتواصل ارتفاع العدوى بالفيروس، وتسجيل حالات وفاة جديدة طيلة الأسابيع الماضية، والتي بلغ مجموعها منذ بداية انتشار الوباء في الجهة 318 حالة وفاة.

وقد وقع رصد عدد هام من هذه الحالات خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، علاوة على ارتفاع الاصابات المؤكدة بالفيروس التي اقترب عددها الجملي من 10 آلاف حالة، فيما بلغت مستشفيات الجهة طاقة استيعابها القصوى في استقبال مرضى “كوفيد”.