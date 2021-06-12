الشركة التونسية للملاحة تعلن عن استئناف نشاط نقل المسافرين على خط مرسيليا بداية من 15 جوان الجاري..

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، السبت، عن استئناف نشاط نقل المسافرين على خط مرسيليا على متن سفينتيها “تانيت” و “قرطاج” اعتبارا من 15 جوان 2021.

ولفتت الشركة أنظار حرفائها إلى الإجراءات الجديدة المتخذة وفق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية.

ويتعين على المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة خلال كل رحلة الالتزام بالنقاط التالية:

السفر من فرنسا في اتجاه تونس

1- بالنسبة إلى الملقحين :

– تقديم المسافرين الذين تلقوا التلقيح بشكل نهائي جرعتان او جرعة واحدة او في صورة اصابته بكوفيد 19 شهادة في الغرض، والتعهد باحترام الحجر الصحي الذاتي في المنزل لمدة 7 أيام .

-على المسافرين ملأ وطباعة الجذاذة الصحية وجذاذة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي على الموقع التالي: https://app.e7mi.tn/travelers / add

-الاستظهار بالوثائق المذكورة إلى مكتب الخدمات الصحية التونسية عند القدوم تونس.

2- بالنسبة إلى الأشخاص غير الملقحين:

وجوب الاستظهار بما يبرر الحاجة الملحة إلى السفر.

قائمة الأسباب المبررة للسفر (صفحة 5):

https: //documentcloud.adobe.com/link/review …

– تقديم النتيجة السلبية لاختبار “بي سي آر” الذي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من الصعود .

-تعهد المسافرون باحترام الحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام في المنزل.

ملأ وطباعة الجذاذة الصحية ونموذج الالتزام الذي سيكون متاحا على هذا الموقع: https://app.e7mi.tn/travelers/add

ويجب تسليم هذه الوثائق إلى المكتب المكلف بالخدمات الصحية التونسية عند الوصول إلى تونس

كما يجب على الأشخاص الملقحين وغير الملقحين الادلاء برقم هاتف تونسي يمكن الاتصال بيه للتحقق من صحة ملأ الوثائق.

السفر من تونس الى فرنسا

1- بالنسبة إلى الملقحين :

الاستظهار باختبار “بي سي ار” الذي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة ، قبل المغادرة (أو اختبار مضاد سلبي تم إجراؤه في أقل من 48 ساعة)، ويتم إجراء اختبار مضاد أثناء العبور أو عند الوصول إلى مرسيليا.

2- بالنسبة للأشخاص غير الملقحين:

-الاستظهار بالتحليل السلبي “بي سي ار” الذي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة ، قبل المغادرة (أو اختبار مضاد سلبي تم إجراؤه في أقل من 48 ساعة). ويتم إجراء اختبار المضاد أثناء العبور أو عند الوصول إلى مرسيليا، كما يتعهد المسافرون باحترام الحجر الصحي الذاتي في المنزل لمدة 7 أيام.

ولفتت الشبكة التونسية للملاحة الانتباه إلى أن المواطنين التونسيين “العائدين إلى بلدهم الأصلي” مدرجون حاليا في قائمة الأسباب المقنعة (سواء الخارجية أو العودة).

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

ولمزيد من المعلومات بالإمكان الاتصال على الرقم التالي:

00216713460261