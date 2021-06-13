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منوبة-كورونا: حالة وفاة و87 حالة اصابة جديدة بالفيروس

2021/06/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية منوبة، اليوم الاحد، حالة وفاة جديدة بطبربة ، و87 اصابة بفيروس كورونا، وفق تصريح أدلت به ل(وات) المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي.

وارتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى 1100 حالة، منهم 27 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب وبالمستشفى المحلي بطبربة.

كما سجلت الجهة 13حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 13294 حالة من جملة 14901 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة، توفي منهم 480 شخصا جراء الاصابة بالفيروس.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (331 ) فطبربة (243) ، ثم معتمدية دوار هيشر (235) والمرناقية (135) ووادي الليل (105) والجديدة (66) وبرج العامري والبطان ( 06) لكل منهما.

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