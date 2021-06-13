تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 12 جوان 2021

رصدت وزارة الصحة اكتشاف 1861 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” إلى غاية أمس السبت، بالإضافة إلى 79 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس، منذ ظهور الوباء، إلى 13515 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغها مساء اليوم الأحد ، بأن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية، بلغت بتاريخ 12 جوان، 28،92 بالمائة إثر إجراء 6434 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 718 شخصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بلاغ سابق، الأحد، أنه تم خلال اليوم ال92 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا (أي السبت 12 جوان)، تلقيح 35655 شخصا ضدّ فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للملقحين إلى 1347889 شخصا.

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، أن عدد الملقحين يتوزع بين 986005 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح و361884 أشخاص ممن تلقوا الجرعة الثانية.

وذكرت أن عدد المسجلين على منظومة “إيفاكس” للتلقيح، بلغت اليوم الأحد، على الساعة منتصف النهار و10 دقائق، 2414155مسجلا منذ انطلاق حملة التسجيل الوطنية لتلقي اللقاحات ضد فيروس “كورونا “، مجدّدة دعوتها كافة المواطنين، إلى التسجيل على هذه المنظومة للتلقيح ضدّ “كوفيد 19”.