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وزارة الشؤون الدينية تعلن عن تأجيل الحجّ إلى السنة القادمة

2021/06/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، أنه تبعا للبيـان الصّـادر عن وزارة الحج والعمــرة بالمملـكة العربية السـعـودية بتـاريخ 12 جـوان 2021، والـذي تقـرّر من خلاله اقتصـار إقـامة حـجّ هذا العـام 1442هـ/2021م عــلى أعــداد مـحـدودة جـدا من المقــيمــين داخـل الممـلكة، فإنّه تقرّر إرجاء القيام بالفريضة الخامسة إلى السنة القادمة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن ذلك يأتي تأييدا لقرار السلطات السعودية المُؤَسّس على اعتبارات ومعطيات صحيّة أضفت الوجاهة عليه من الجانب الشّـرعي القائم على حفظ النفس البشريّة التي هي من أهمّ مقاصد الشريعة الإسلاميّة.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ التواجد بالقائمات النهائية للموسم القادم يرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحجّ عند فتح باب الترشّح وعند توفر الشروط التي ستنصّ عليها المذكرة التوجيهية المنظمة له عند صدورها في إبّانه.

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