منذر الكبير “نسعى الى انهاء التربص باداء يليق بمستوى اللاعبين”

قال منذر الكبير مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين قبل المباراة الودية مع مالي غدا الثلاثاء ” سنسعى الى انهاء هذا التربص التحضيري بتقديم اداء جيد يليق بمستوى المجموعة الحالية “.

واضاف “اللاعبون كانوا على درجة كبيرة من التركيز والانضباط في مختلف مراحل هذا التربص ولم يدخروا اي جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة” مؤكدا على ان الهدف الاساسي من المقابلات الودية يبقى اصلاح الاخطاء والقضاء على نقاط الضعف مع المحافظة على نقاط القوة وثوابت لعب المنتخب.

ويذكر ان المنتخب التونسي سيجري غدا مباراة ودية ثالثة بملعب رادس امام نظيره المالي تدخل في اطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة ولا سيما تصفيات مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب التونسي فاز في مقابلته الودية الاولى على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 قبل ان ينهزم في الثانية امام نظيره الجزائري 0-2.

وتجدر الاشارة الى ان منتخب “نسور قرطاج” سيخوض الدور الثاني من تصفيات مونديال قطر، المقرر انطلاقه -مبدئيا- في شهر سبتمبر القادم، ضمن المجموعة الثانية الى جانب زمبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.