مدنين : حالة وفاة واحدة و48 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية مدنين خلال ال48 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا و48 حالة اصابة جديدة بهذا الفيروس مقابل شفاء 82 مصابا ليصل اجمالي الوفايات الى 643 وفاة والاصابات المحلية الى 15507 اصابات وحالات الشفاء الى 14772 حالة شفاء وذلك منذ ظهور الوباء وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وحسب توزيع الاصابات الجديدة فان معتمديتي بن قردان وجرجيس تعتبران اكثر المعتمديات انتشارا للفيروس بعدد ان سجلتا على التوالي 21 اصابة و12 اصابة فيما تراجع عدد الاصابات في مختلف المعتمديات وخاصة بجزيرة جربة /6 اصابات/ ومدنين الجنوبية/ 3/ و3 بكل من سيدي مخلوف وبني خداض واصابة واحدة بمدنين الشمالية.

وتتوزع حالات الشفا بين 19 بمدنين الجنوبية و14 ببن قردان و13 بمدنين الشمالية و11 بحومة السوق و10 بجرجيس و8 حالات شفاء ببني خداش و5 بميدون وحالتي شفاء ببني خداش.

وتجاوزعدد الملقحين ضد فيروس كورونا 50 الفا منهم 2046 شخصا تم تلقيحهم يومي السبت والاحد بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة حومة السوق ومدنين والمركزين المحليين للتلقيح بجرجيس وبن قردان.