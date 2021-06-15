عدد من الأفارقة يقضون ليلتهم أمام مركز أمن بصفاقس.. وهذه التفاصيل

قضى حوالي 200 شخص من المهاجرين الأفارقة ليلة أمس الاثنين 14 جوان 2021 ، في العراء أمام مقر الشرطة بصفاقس اثر طردهم من منازل كانوا يتسوغونها بحي الأنس بساقية الزيت اثر مناوشات بينهم ويين الأهالي .

وكانت مناوشات قد جدت أمس الاثنين 13 جوان 2021 بين عدد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ومواطنين بحي الأنس بساقية الزيت بصفاقس.

ووفق ما ذكره الناطق الرسمي ياسم محاكم صفاقس مراد التركي فإن أسباب المناوشات تعود إلى تم رفض المتساكنين تسويغ محلات لهم كما أنه طلب من البعض منهم المغادرة، إضافة إلى أن طريقة العيش تختلف اجتماعيا عن الواقع الموجود في الحي، وهو ما أدى إلى حصول مناوشات تمكنت السلطات الأمنية والمحلية من السيطرة عليها، وإيجاد مكان مؤقت لإيوائهم.

وأكد الناطق الرسمي أنه لا وجود لإيقافات في صفوف الأفارقة خلافا لما تم نشره سابقا.