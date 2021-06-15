الهايكا تسحب اجازة هذه القناة..

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، إلغاء اتفاقية إجازة إحداث واستغلال القناة التلفزية الخاصة “المتوسط (أم تونيزيا)” التي تم بمقتضاها إسناد الإجازة إلى شركة “مجموعة المتوسط للإنتاج الإعلامي والثقافي” بتاريخ 09 مارس 2015.

وأضافت أنه قد تمّ سحب الإجازة المسندة إلى الشركة المذكورة نظرا لاستمرار انقطاع القناة عن البث لأكثر من تسعين يوما دون بيان أسباب تواصل الانقطاع وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 16 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.