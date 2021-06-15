89 حالة وفاة و1997 إصابة جديدة بفيروس كورورنا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 14 جوان 2021، تسجيل 89 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 13 ألفا و656 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 1997 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7523 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 324 ألفا و846 شخصا، بعد تعافي 1645 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 26 فاصل 55 بالمائة.

ويقيم بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 2488 مصابا بالفيروس، من بينهم 449 شخصا في أقسام العناية المركزة و118 مرضا تحت التنفس الاصطناعي.