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دولة أوروبيّة تعلن انتهاء فيروس كورونا

2021/06/16 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الصحة السلوفينية نهاية وباء كورونا في البلاد، وأكدت أن حملات تطعيم السكان ستستمر، وستتواصل بعض الإجراءات التقييدية.

ووفقا لوزارة الصحة، في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني شخص، سُجلت فقط 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وحالتا وفاة.

وتلقى 769248 من سكان سلوفينيا جرعة واحدة من لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا، وتم تطعيم 551906 أشخاص بشكل كامل، بجرعتين.

ويوجد حاليا في المستشفيات 122 مريضا، 40 منهم في وحدات العناية المركزة.

وسجلت سلوفينيا (الجمهورية اليوغسلافية السابقة) منذ بداية تفشي الوباء نحو 257 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 4408 حالات وفاة.

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