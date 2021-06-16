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المهدية: القبض على عنصرين من أهم منظمي عمليات الهجرة السرية

2021/06/16 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكن أعوان فرق الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، الأربعاء، من إلقاء القبض على عنصرين من أهم منظمي عمليات الهجرة السرية، وفق ما أكده المقدم علي العياري، الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري للوسط في تصريح لـ”وات”.

وأوضح العياري أن الأعوان أوقفوا شخصين ينشطان في مجال تنظيم عمليات الهجرة السرية عبر البحر تبلغ أعمارهما 29 و61 سنة، وهما أصيلا معتمديتي قصور الساف والشابة.

وأضاف المتحدث أن النيابة العمومية أذنت، بعد استشارتها، باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن الموقوفين، مشيرا إلى أنهما محل 18 برقية تفتيش (3 للأول و15 للثاني).

وتنشط على سواحل جهة المهدية، وسط شرق، عمليات الهجرة السرية التي لم تعد حكرا على الشباب من الذكور بل باتت تستقطب النساء والأطفال والعائلات.

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