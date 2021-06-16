65 حالة وفاة و2091 إصابة جديدة بكورونا..

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 15 جوان 2021، تسجيل 65 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 13 ألفا و721 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 2091 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6911 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 326 ألفا و329 شخصا، بعد تعافي 1483 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 30 فاصل 26 بالمائة.

ويقيم بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 2544 مصابا بالفيروس، من بينهم 459 شخصا في أقسام العناية المركزة و122 مرضا تحت التنفس الاصطناعي.