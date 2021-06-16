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تلقيح مليون و433 ألف شخص منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح

2021/06/16 أخبار, المصدر, مجتمع

تلقى 27314 شخصا، بتاريخ 15 جوان الجاري، تلاقيحهم ضد كوفيد-19 ، ليبلغ العدد الجملي للمطعمين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا 1 مليون و433 ألفا و269 شخصا، حسب بلاغ صادر اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة.
وتم إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، تطعيم 1 مليون و55 ألفا و577 شخصا بالجرعة الاولى من اللقاح و377 ألفا و692 شخصا بالجرعة الثانية منه. وبلغ عدد المسجلين في منظومة “ايفاكس” للتلقيح ضد كورونا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى حدود اليوم الإربعاء على الساعة السادسة مساء، 2 مليون و481 ألفا و663 شخصا.
وكانت وزارة الصحة، سجلت بتاريخ الإثنين 14 جوان، 89 حالة وفاة جراء الإصابة ب”كوفيدـ19″، و1997 إصابة جديدة بنفس الفيروس، مقابل تعافي 1645 شخصا من هذا المرض.

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