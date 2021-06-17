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الاعتداء بالعنف على ابن ياسين العيّاري داخل مدرسته.. وهذه التفاصيل

2021/06/17 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد النائب ياسين العيّاري أن ابنه البالغ من العمر 11 سنة قد تعرّض للاعتداء بالعنف داخل مدرسته من قبل كهل.

وأضاف العياري في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك” أنه يحمّل رئيس الحكومة و وزير التربية ووزير الداخليّة ووزير العدل مسؤوليّة هذا الاعتداء.

وفي ما يلي نصّ التدوينة:

شخص بالغ، يعتدي بالعنف على ولدي يوسف 11 عام داخل المدرسة الإبتدائية! راجل قريب 40 عام شده فشخو في سط المدرسة!

أحمل رئيس الحكومة و وزير الداخلية، وزير التربية، وزيرة العدل، وزيرة المرأة مسؤولية حماية أهلي و إيجاد الجاني و معاقبته! حالا!

إش مزال؟؟؟

أقسم بالله العظيم، الشعرة من يوسف مستعد ناخذ عليها إعدام يا أولاد الكلب!

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