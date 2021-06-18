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أستاذة تمزّق مشروع تخرّج طالبة أمام زملائها

2021/06/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت الكاتبة العامة للمكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس عن جزء سبيطلة من ولاية القصرين تيسير حامدي، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، بأنّ أستاذة وعضو لجنة مناقشة مشروع تخرج، بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة، أقدمت على تمزيق جزء من مشروع تخرج طالبة أمام زملائها وعائلتها، بتعلّة أنه “خارج عن الموضوع”.

وقالت الحامدي إنّ “هذا السلوك غير البيداغوجي واللا إنساني” أثّر على نفسية الطالبة وعائلتها، مطالبة الأستاذة والإدارة بالاعتذار العلني للطالبة ضحية هذه الحادثة، وفقا لما ذكرته إذاعة “موزاييك”.

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