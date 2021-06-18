وزارة الصحة توصي باتباع جملة من الاجراءات الوقائية لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

أوصت وزارة الصحة اليوم الجمعة عموم المواطنين، والأطفال والمسنين والحوامل بصفة خاصة، باتباع جملة من الاجراءات الوقائية لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالحر الشديد كضربة الشمس وجفاف الجسم.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، الى الحرص على شرب الماء بكمية لا تقل عن اللتر والنصف يوميا دون انتظار الشعور بالعطش، وتفادي المشروبات التي تحتوي على السكريات (المشروبات الغازية والعصائر المصنعة وغيرها) مع البقاء في حال التواجد بالمنزل بالغرفة الاكثر برودة وغلق النوافذ نهارا وتهوئة البيت ليلا.

كما أوصت بالاستحمام بماء فاتر أو وضع منديل مبلل فوق الرأس أو رش الوجه والرقبة والاطراف بالماء البارد عند الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، مبرزة ضرورة زيارة كبار السن خاصة الذين يقيمون بمفردهم ومساعدتهم على اتباع الاجراءات الوقائية السليمة.

أما خارج المنزل فمن الضروري اصطحاب قارورة ماء عند التنقل والمشي في الظل مع وضع قبعات عريضة على الرأس وارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن، وفق ما أوصت به وزارة الصحة داعية الى تفادي السباحة في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحا والساعة 16 ظهرا وحماية العينين بواسطة النظارات الشمسية.

وتتمثل علامات ضربة الشمس خاصة في التقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم، الى جانب تشنجات عضلية خاصة لدى الاطفال والمسنين.

وفي حال التعرض لضربة الشمس، تتمثل أهم الاجراءات في وجوب وضع المصاب في غرفة باردة ونزع ثيابه المضبوطة ورشه بالماء الفاتر ووضع مناديل مبللة على راسه وكافة أطرافه واعانته على شرب الماء وطلب النجدة عند الحاجة ومراجعة الطبيب.