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تطاوين: 22 اصابة جديدة وتلقيح 133 شخصا ضد فيروس كورونا دون تسجيل أية وفاة بهذا الوباء

2021/06/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

لم تسجل الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، ولليوم الثالث على التوالي، حسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، نشر اليوم الجمعة، أية حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 في حدود 263 حالة.

وتتوزع حلات الوفيات إلى 120 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و51 في تطاوين الجنوبية و48 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و8 في كل من رمادة والصمار و6 في ذهيبة.

أما بخصوص الإصابات الجديدة بهذا الفيروس، فقد سجلت، حسب ذات المصدر، 22 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات ال24 الماضية، تتوزع إلى 15 إصابة في تطاوين الشمالية و04 إصابات في تطاوين الجنوبية، وإصابتين في رمادة، وإصابة واحدة في الصمار.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس منذ شهر مارس من العام الماضي، إلى 5114 حالة، من بينهم 15 مصابا يخضعون للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و4 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بأن 103 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح اليوم الجمعة، من جملة 341 مدعوا، إلى جانب 30 ملقحا بالجرعة الثانية من جملة 35 مدعوا، أي بنسبة 85,7 بالمائة.

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