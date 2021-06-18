البورصة في أسبوع: سوق قليلة الحركة وأداء سلبي لتوننداكس

وسط سوق اتسمت بقلّة الحركة أنهى توننداكس الاسبوع (من 14 إلى 18 جوان 2021) بشكل سلبي مسجلا تراجعا بنسبة 0،8 بالمائة ليبلغ مستوى 7322 نقطة. وقد قلّص ذلك من آدائه منذ بداية سنة 2021 إلى حدود 6،3 بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وفي غياب تبادل لكتل من الأسهم كان حجم المعاملات خلال الأسبوع ضعيفا. وأعلنت اسمنت قرطاج عن فتحها عروضا ماليّة وشيكة (22 جوان 2021) تتعلّق بالتفويت في كتلة أسهم تمثّل أغلبية رأس مالها. وحظي سهم إسمنت قرطاج باهتمام المستثمرين خلال الأسبوع وكان الأكثر تبادلا.

وظهر سهم الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكيّة في أعلى منصّة التتويج. وشهد زيادة في سعره بنسبة 16،4 بالمائة (4،250 دينار). يذكر أن سعر السهم سجّل تراجعا بنسبة 12،9 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وتطوّر سعر سهم النقل بنسبة 5،9 بالمائة (12،280 د) مع تحقيق مبادلات بقيمة 88 ألف دينار. وحافظ السهم على شبه استقرار سعره منذ بداية 2021.

وتابع سهم التونسيّة للصناعات الصيدليّة تدحرجه وكان السهم، الذّي تكبّد أهم الخسائر على الإطلاق بعد أن فقد 16،5 بالمائة من قيمته (3،950 دينار) دون تبادل يذكر للسهم.

وعلى مستوى المبادلات فقد تصدّر سهم إسمنت قرطاج قائمة الأسهم الأكثر تبادلا خلال الأسبوع واستحوذ على قيمة 3،7 مليون دينار أي ما يعادل 27،1 بالمائة من حجم التبادل الجملي خلال الأسبوع.