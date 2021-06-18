كونكت تدعو منخرطيها من أصحاب المخابز إلى عدم تنفيذ الإضراب

دعا مجمع المخابز بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، الجمعة، منخرطيها إلى عدم تنفيذ الإضراب عن العمل ومواصلة إنتاج الخبز في مختلف مناطق البلاد.

وتأتي دعوة المجمع، في وقت يشهد فيه أصحاب المخابز، التابعون للغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام، في مختلف مناطق الجمهورية، منذ الخميس 15 جوان2021.

ويأتي قرار الإضراب احتجاجا على رفض السلطة المعنية (وزارة التجارة وتنمية الصادرات) الاستجابة لمطالب المهنيين، ولا سيما سداد مستحقاتهم لدى الدولة والتي تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دينار لكل مخبز وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط ، من أجل وضع حد للدخلاء الذين ليس لديهم بطاقة احتراف، حسب رئيس الغرفة محمد بوعانان.

وأوضحت كونكت ، في بيان صحفي، “أن ارتفاع أسعار الخبز ليس إلا مجرد شائعة”، مشيرة إلى أن أصحاب المخابز التابعة للمنظمة سيواصلون تزويد المواطنين بالخبز في جميع أنحاء البلاد.