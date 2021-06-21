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تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بالنسبة لهذه المهن..وهذه التفاصيل..

2021/06/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية وثيقة توضيحية للمساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 و إعادة جدولتها على امتداد الثلاثيتين الثالثة والرابعة لسنة 2021 تفسّر كيفية تأجيل خلاصها.

وأعلنت الوزارة أنّ المؤسسات والأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والناشطين في 12 قطاعا اقتصاديا، بامكانهم تقديم مطالبهم لمصالح الصندوق في أجل أقصاه 15 أوت 2021، قصد طلب تأجيل خلاص المساهمات .

والقطاعات المشمولة بقرار تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 هي الأتي ذكرها : المطاعم غير المصنفة/بيع الملابس الجاهزة/المقاهي و المشارب/بيع الأحذية/بيع الملابس المستعملة/الحلاقة والتجميل/الحمامات والأدواش العمومية/بيع الهدايا ولعب الأطفال/فضاءات الترفيه للأطفال/محلات التصوير الشمسي/قاعات الأفراح والمنتصبون بالأسواق البلدية.

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