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مستشار راشد الغنّوشي يوجّه رسالة الى قيس سعيّد

2021/06/21 أهم الأخبار, المصدر, تونس, سياسة

دعا رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، اليوم الاثنين 21 جوان 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى العودة لرشده، معبّرا عن تفاجئه من جرأة رئيس الدولة إلى العمل بدستور 59.
وأضاف الشعيبي في تصريح لإذاعة “شمس اف ام”، أنّ دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى العودة إلى دستور 1959، كانت مفاجئة وصادمة لحركة النهضة.، معتبرا أنّ دستور 59 كان أداةً للاستبداد.

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