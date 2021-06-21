80 حالة وفاة و2478 إصابة جديدة بكورونا بناريخ 20 جوان الجاري

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الأحد 20 جوان الجاري، 80 حالة وفاة جراء الإصابة ب”كوفيدـ19″، و2478 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 3690 شخصا من هذا الوباء.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الاثنين، بأن نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد ـ19″، بلغت 29,58 بالمائة، إثر إجراء 8378 تحليلا مخبريا يوم الأحد 20 جوان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات المكتشفة منذ ظهور هذا الفيروس في تونس، 385428 إصابة، و14118 حالة وفاة جراء كورونا، فيما تجاوز عدد المتعافين 336652 شخصا إلى حدود 20 جوان الجاري.