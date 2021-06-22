عاجل: انفجار لغم بجبل سمامة.. وهذه حصيلة القتلى

أسفر ، انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة في ولاية القصرين ، عشية اليوم الثلاثاء 21 جوان 2021 ، عن وفاة شاب في العقد الثالث من العمر أصيل منطقة “الوساعية” الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة متأثرا بإصابته البليغة التي تعرّض لها على مستوى الساق اليسرى و تسبّبت له نزيف حاد وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بالقصرين ، عبد الغني الشعباني في تصريح إعلامي.

ومن جهته ، ذكر الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري أن مواطنا أصيل منطقة الوساعية في سبيطلة توفيّ عشية اليوم جراء انفجار لغم تقليدي الصنع في تخوم المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة وقد تولّت عائلته نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أين لفظ أنفاسه الأخيرة .