تسجيل 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا و105 حالة وفاة..

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، 2345 إصابة جديدة و105 حالة وفاة بتاريخ 21 جوان الجاري، ليبلغ بذلك العدد الجملي لعدد الوفيات المبلغ عنها 14223 منذ بداية الجائحة في تونس وإلى غاية 21 جوان الجاري .

وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي بالبلاد، أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 31.63 بالمائة بتاريخ 21 جوان الجاري إثر إنجاز 7414 تحليلا مخبريا.

وأشارت أن العدد الإجمالي للمرضى المتكفل بهم في ذات التاريخ، بلغ 2805 شخصا من بينهم 2457 في القطاع العام و348 في القطاع الخاص ليبلغ بذلك العدد الجملي للمرضى المتكفل بهم بالمستشفيات والمصحات الخاصة 18372.

وسجلت الوزارة في نفس اليوم، 496 مريضا مقيمين بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص فيما بلغ عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين 115.