بنزرت: تسجيل 6 حالات غش في الدورة الرئيسية لاختبارات الباكالوريا

بلغ عدد حالات الغش التي تم التفطن إليها خلال الدورة الرئيسية من اختبارات الباكالوريا بجهة بنزرت، 6 حالات، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية، نبيل الصمادحي.

وأوضح المصدر ذاته لمراسل “وات” بالجهة، أن حالات الغش التي سجلتها فرق المراقبة خلال كامل أيام الاختبارات تراوحت بين الغش التقليدي، أي باستعمال الوثائق المكتوبة، أو باستعمال الوسائل الحديثة من الآليات كالسماعات الدقيقة والهواتف النقالة.

وأفاد بأنه تم حجز تلك الوسائل والتجهيزات الالكترونية الممنوعة، بالتوازي مع إقرار منع 5 من المترشحين من مواصلة اجتياز الاختبارات، في انتظار ما سيتم اتخاذه من عقوبات بشأن كامل المجموعة.

يشار إلى أن عدد المترشحين للدورة الرئيسية لاختبارات الباكالوريا في دورتها الرئيسية، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية في تصريح إعلامي سابق، بلغ 7412 تلميذا وتلميذة من بينهم 5996 مترشحا عن المعاهد العمومية، موزعين إلى 882 مترشحا عن شعبة الاداب و491 عن شعبة الرياضيات و1330 عن شعبة العلوم التجريبية و2054 عن شعبة الاقتصاد و التصرف و884 عن شعبة العلوم التقنية و309 عن شعبة علوم إعلامية و 46 عن شعبة الرياضة، و894 مترشحا عن المعاهد الخاصة، من بينهم 142 مترشحا عن شعبة الاداب و09 مترشحين عن شعبة الرياضيات و70 عن شعبة العلوم التجريبية و635 عن شعبة الاقتصاد والتصرف و25 مترشحا عن شعبة العلوم التقنية، و522 مترشحا بصفة فردية.

وقد تم توجيه مترشحتين مصابتين بفروس كورونا إلى المركز الوطني للاختبارات بولاية المهدية، الى جانب تسجيل 6 حالات استثنائية خلال الدورة، وتم إعداد وتهيئة 27 مركز اختبار لفائدة كل المترشحين لاجتياز الامتحانات.