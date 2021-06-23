وزارة الصحة:إنطلاق العمل بمنظومة البيانات المفتوحة المتعلقة بمعطيات الحملة الوطنيّة للتلقيح

انطلق العمل صلب وزارة الصحة، منذ أمس الثلاثاء، بمنظومة البيانات المفتوحة، المتعلقة بمعطيات الحملة الوطنيّة للتلقيح والتي تشمل كل الأرقام المتعلّقة بالتسجيل وبالتلقيح، حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الإربعاء.

وتمكن منظومة البيانات المفتوحة، المواطنين من الاطلاع على العدد الاجمالي للمسجّلين والملقحين، حسب الفئة العمرية والجهة والمعتمدية والجنس وعدد الجرعات وغيرها.

وأكدت الوزارة أن منظومة البيانات المفتوحة تندرج ضمن خطّة وزارة الصحّة في مزيد الانفتاح وتكريس مبدأ الشفافيّة واحترام مبدأ سريّة المعطيات الشخصيّة.

ويمكن الاطلاع على بيانات التسجيل والتلقيح على الروابط التالية https://www.evax.tn/inscriptionOD.html

https://www.evax.tn/vaccinationOD.html

وكان وزير الصحة فوزي مهدي أكد أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات الوضع الوبائي وسير الحملة الوطنية للتلقيح، أن وزارة الصحة انطلقت أمس في اعتماد المنصة الالكترونية الخاصة بالتلقيح “إيفاكس” كقاعدة بيانات مفتوحة، وذلك في إطار إضفاء مزيد من الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة حول سير الحملة الوطنية للتلقيح.