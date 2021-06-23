عاجل: 95 حالة وفاة و3638 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 95 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و3638 إصابة جديدة من مجموع 10073 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء الاربعاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء 22 جوان الجاري، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 14ألفا و318

حالة وفاة.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 340 ألفا و834 شخصا، بعد تعافي 1769 مصابا.

وبلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفق الوزارة، 2874 مريضا.

أما عدد المصابين بالفيروس المقيمين بأقسام العناية المركزة، فقد بلغ 511 مصابا، في حين يخضع 118 مصابا للتنفس الاصطناعي.

وأعلنت الوزارة أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية قدرت ب36.12 بالمائة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.