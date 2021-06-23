محسن الدالي: “النيابة العمومية تفتح تحقيقا حول وجود إخلالات في علاقة بدخول إرهابي عبر مطار تونس قرطاج دون إيقافه على عين المكان”

أعلن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، محسن الدالي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بفتح تحقيق حول “الطريقة التي دخل بها الإرهابي”، جمال الريحاني، إلى تونس، عبر مطار تونس قرطاج، دون إيقافه في المطار، رغم أن القطب القضائي يتعهد بملفه منذ شهر فيفري 2021 “وهو ما يعني أنه مطلوب للعدالة”، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تونس.

وقال الدالي اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إن النيابة العمومية فتحت تحقيقا على مستوى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حول وجود “إخلالات” في علاقة بمرور هذا الشخص عبر المطار، “دون أن يتم إيقافه على عين المكان”، مضيفا أن الريحاني محتفظ به حاليا.

يُذكر أن عديد المواقع الإخبارية كانت ذكرت أن جمال الريحاني مرّ يوم الجمعة الماضي عبر مطار تونس قرطاج، قادما من تركيا (حيث كان مسجونا) ولم يتم إيقافه من قبل دورية أمنية، إلا بعد مغادرته المطار.