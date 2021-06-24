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عاجل: الإطار الطبي بالقيروان يهدد بإخلاء المستشفى‎‎..وهذه التفاصيل..

2021/06/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

هدد الإطار الطبي بمستشفى ابن الجزار بالقيروان بإخلاء المستشفى بسبب الاعتداءات و الحملة الممنهجة ضدهم من طرف بعض الجهات.

و أكد كاتب عام نقابة أعوان الصحة بلقاسم الخلفاوي في تصريح لجوهرة “اف ام أن أعوان الصحة وصلوا إلى مرحلة انهيار تامة نتيجة حملات تشويه وتشهير تمارسها بعض الأطراف.

و أضاف الخلفاوي أنه بحاجة للتشجيع و الدعم خاصة أمام النقص الفادح في عدد أعوان الصحة و كثرة الإقبال على المستشفى جراء فيروس كورونا.

و أشار الى أن أعوان الصحة بالمستشفى يعملون أحيانا لمدة 24 ساعة مؤكدا أنهم سيضطرون لإخلاء المستشفى اذا تواصلت هذه الحملات حسب قوله.

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