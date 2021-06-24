سوسة: القبض على شخص من أجل السرقة من داخل محل تجاري..

لجنة أمريكية تجتمع لتقييم احتمال وجود علاقة بين حالات التهاب عضلة القلب ولقاحات “فايزر” و”موديرنا”..

فتح تحقيق في مرور إرهابي بمطار تونس قرطاج دون جواز..وهذه التفاصيل..

فيديو-بكالوريا2021: انطباعات التلاميذ في آخر يوم للمناظرة..رضا في شعبة العلوم التقنية وتباين في الآراء لدى بقية الشعب..

قائمة المعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا لفيروس كورونا..

2021/06/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نشرت وزارة الصحة في بلاغ لها قائمة بالمعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا (أكثر من 400 حالة على كل 100 ألف ساكن) إضافة إلى الولايات التي تفوق نسبة الحالات بها 400 حالة لكل 100 ألف ساكن (القيروان، باجة،زغوان، سليانة) والتي تم الإعلان عنها.

وفيما يلي قائمة بالمعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا (أكثر من 400 حالة على كل 100 ألف ساكن) وهي كالتالي :

🔸 ولاية منوبة : منوبة وطبربة
🔸 ولاية نابل : نابل
🔸 ولاية بنزرت : جومين
🔸 ولاية الكاف : الكاف الشرقية والكاف الغربية
🔸 ولاية سيدي بوزيد : سيدي بوزيد والمكناسي السعيدة
🔸 ولاية مدنين : بن ڤردان
🔸 ولاية تطاوين : رمادة

ويجدر بالذكر أنّ نسبة الإنذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الإنذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 ألف ساكن ونسبة الإنذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 ألف ساكن.

وتذكّر وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق إنتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn