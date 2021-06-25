عاجل: امكانيّة الترفيع في عدد ساعات حظر الجولان

أفادت عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الدكتورة جليلة بن خليل أن الوضع الوبائي بالبلاد مقلق أمام الارتفاع في عدد الاصابات وعدد الوفيات وعدد ايواء المصابين بالمستشفيات .

وكشفت بن خليل في تصريح لشمس اف ام بأن الوضع الوبائي الحالي يتسارع ومخيف.

وقالت المتحدثة فيما يخص القرارات التي ستعلن عنها اليوم اللجنة الوطنية خلال ندوة صحفية على الساعة الثانية ظهرا, أنها سوف نكتشفها اليوم مع باقي المواطنين .

وأوضحت الدكتورة جليلة بن خليل بأن اريانة ومنوبة ونابل ولايات مهددة بالحجر الصحي الشامل على غرار القيروان نظرا لتسارع نسق الاصابات.

وانتقدت جليلة بن خليل عدم التزام المواطن وتطبيقه للاجراءات الوقائية .

وقالت جليلة بن خليل من ضمن التوصيات التي رفعتها اللجة العلمية لرئاسة الحكومة الترفيع في ساعات حظر الجولان لصبح السابعة مساء عوضا من العاشرة ليلا لأنه أثبت مفعوله ونجعته.