عاجل- من بينها عزل بعض المناطق: حسناء بن سليمان تعلن عن تدابير جديدة لمجابهة كورونا

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، اليوم الجمعة 25 جوان 2021، عن جملة من الاجراءات الجديدة لاحد من تفشي فيروس كورونا.

وينطلق تطبيق هذه الاجراءات في لإجراءات الجديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بداية من 26 جوان الجاري إلى غاية 11 جويلية القادم، مواصلة تطبيق الإجراءات المعتمدة على كامل تراب الجمهورية حضر الجولان من العاشرة ليلا إلى 5 صباحا مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

– تكليف الولاة بالإشراف على ميثاق السلامة تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم منها المقاهي والمطاعم والنزل ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق الالتزام بالإجراءات الصحة ذاتها في دور العبادة.

-تكثيف العمليات التحسيسية والتلاقيح والتسجيل تكليف الولاة بناءا على الوضع الوبائي في الجهات بعقد إجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بصفة فورية واتخاذ الإجراءات الضرورية في الحالات التالية:

-الحجر الصحي الشامل وعزل المناطق التي تسجل أكثر من 400 إصابة على 100 الف ساكن

– اقرار الحجر الصحي الموجه وتطويق المنطقة بالنسبة الولايات التي تسجل 300 حالة عدوى لكل 100 الف ساكن

-اقرار الحجر الصحي الموجه بين 200 و300 حالة لكل 100ألف ساكن

– مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المعلنة سابقا في الولايات والمعتمديات التي لا تتجاوز فيها عدد الاصابات 400 إصابة على 100 الف ساكن.