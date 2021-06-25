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نصاف بن عليّة تكشف السلالات التي تمّ رصها وتحذّر المواطنين

2021/06/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، اليوم الجمعة 25 جوان 2021، أن مؤشرات الوضع الوبائي في مستوى إنذار مرتفع جدا خاصة بارتفاع معدل الوفيات إلى 80 حالة يوميا في الأسبوع الاخير مقارنة بحوالي 60 حالة في السابق.
وأشارت بن علية إلى ارتفاع تطور نسبة التحاليل الإيجابية بـ3.5٪ في الفترة الأخيرة لتتجاوز نسبة ال30٪، وشددت نصاف بن علية على ارتفاع عدد الإصابات لدى الأطفال خاصة من يتطلب الإيواء في المستشفيات بسبب تغيير نمط الحالات المسجلة.

وأضافت ان تواصل التقطيع الجيني أغلب السلالات المسجلة هي البريطانية بمعدل 42٪ وبعض للحالات المصابة بالسلالة الجنوب افريقية وحالة وحيدة مستوردة مصابة بالسلالة البرازيلية.

كما أكدت على مواصلة التقصي الميداني لحصر الحالات المصابة بالسلالة الهندية والحد من انتشارها، وبينت ان الوضع الوبائي يفرض الالتزام بالإجراءات المعلنة خاصة وان الفئات المهددة من بينها الأطفال ممن لم يتلقوا التلاقيح.

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