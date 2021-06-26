باجة: تسجيل 14 وفاة و364 اصابة جديدة خلال 48 ساعة

سجلت ولاية باجة يومي أمس الجمعة وأوّل أمس الخميس، 14 وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” وهي اعلى حصيلة يتم تسجيلها خلال يومين بالجهة منذ بداية الجائحة، ومنها 9 وفيات سجلت أمس بمختلف مستشفيات الجهة والتي ارتفع بموجبها عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الى 279 وفاة.

وسجلت الجهة خلال اليومين الماضيين أيضا 364 اصابة جديدة بالوباء منها 281 اصابة بمدينة باجة وضواحيها، فيماوتتوزع بقية الاصابات على معتمديات تستور (32 اصابة)، وعمدون، ونفزة، ومجاز الباب، وتبرسق، وتيبار، وبذلك ترتفع الاصابات المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 9369 حالة من جملة 24 ألفا و 195 تحليلا تم اجراؤه.

هذا وسجلت ولاية باجة شفاء 7742 شخصا من الفيروس، لتبلغ بذلك نسبة التعافي قرابة 82 بالمائة، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بباجة.