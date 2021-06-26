تلقيح 19918 شخصا ضد كورونا خلال يوم الجمعة 25 جوان الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم يوم الجمعة 25 جوان الجاري تطعيم 19918 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الملقحين الى 1705657 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بتاريخ 13 مارس الماضي
واضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن عدد الملقحين يتوزع بين 1229644 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من التلاقيح المضادة لكورونا في ما تلقى 476013 شخصا الجرعة الثانية
ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” بلغ اليوم السبت الى حدود الساعة 11 صباحا و50 دقيقة 2743885 شخصا
وجددت الوزارة بالمناسبة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين بتلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة بالتسجيل بالمنظومة الوطنية للتسجيل عن بعد “إيفاكس”