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90 حالة وفاة و4664 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 90 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و4664 إصابة جديدة من مجموع
13 ألفا و 117 تحليلا مخبريا.
وأوضحت الوزارة مساء السبت في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم 25 جوان الجاري أن العدد الجملي للوفيات
بلغ منذ ظهور الوباء 14ألفا و579
حالة وفاة.

في المقابل بلغ عدد المتعافين من الفيروس 346 ألفا و 290 شخصا بعد تعافي 1904 مصاب.
ولم تنشر الوزارة عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام و الخا ص و المقيمين بأقسام العنايةالمركزة والخاضعين للتنفس الاصطناعي ،فيما أعلنت ان نسبة التحاليل الايجابية اليومية
56ر35
بالمائة.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها

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