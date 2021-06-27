النادي الصفاقسي يفوز بكاس تونس للمرة السادسة

فاز النادي الصفاقسي اليوم بملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون بكاس تونس لكرة القدم ( نسخة صالح بن يوسف ) بعد تفوقه على حساب النادي الافريقي في الدور النهائي للمسابقة بركلات الترجيح 5-4.

وكانت المباراة انتهت في وقتيها القانوني والاضافي دون اهداف

وهو اللقب السادس من نوعه في تاريخ النادي الصفاقسي