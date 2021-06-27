فاز النادي الصفاقسي اليوم بملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون بكاس تونس لكرة القدم ( نسخة صالح بن يوسف ) بعد تفوقه على حساب النادي الافريقي في الدور النهائي للمسابقة بركلات الترجيح 5-4.
وكانت المباراة انتهت في وقتيها القانوني والاضافي دون اهداف
وهو اللقب السادس من نوعه في تاريخ النادي الصفاقسي
النادي الصفاقسي يفوز بكاس تونس للمرة السادسة
فاز النادي الصفاقسي اليوم بملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون بكاس تونس لكرة القدم ( نسخة صالح بن يوسف ) بعد تفوقه على حساب النادي الافريقي في الدور النهائي للمسابقة بركلات الترجيح 5-4.