نهائي كاس تونس لكرة القدم: النادي الصفاقسي يفوز على النادي الافريقي بالركلات الترجيحية 5-4

فاز النادي الصفاقسي على النادي الافريقي بالركلات الترجيحية 5-4 (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0) اليوم الاحد بجربة في نهائي كاس تونس لكرة القدم نسخة صالح بن يوسف محرزا بالمناسبة لقبه السادس وضامنا المشاركة في كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم في الموسم القادم.

وكان النادي الصفاقسي توج بالاميرة سنوات 1971 و1995 و2004 و2009 و2019.

ورغم ان المباراة النهائية لم ترتق في وقتيها الاصلي والاضافي الى مستوى وعراقة الفريقين فانها حافظت على عاملي الحماس والتشويق من خلال اللجوء الى الركلات الترجيحية التي ابتسم فيها الحظ الى نادي عاصمة الجنوب بعد ان نجح كل من ايمن الحرزي ومحمد علي الجويني ووليد القروي وكريس كواكو وحسام دقدوق في تنفيذ الركلات الاولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة مقابل اخفاق كل من محمد بن علي ومحمد صولة في الركلتين الرابعة والخامسة.

ومن جانب النادي الافريقي نجح كل من زهير الذوادي وبلال العيفة وحمزة العقربي في الركلات الثلاث الاولى وصابر خليفة في الركلة السادسة مقابل اخفاق كل من اسكندر العبيدي ووسام بن يحيي في الركلتين الرابعة والخامسة ومحمد امين زغادة في الركلة السابعة.

وانطلقت المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون على نسق بطيء بسبب الحسابات التكتيكية التي طغت على اداء الفريقين حيث سعى كل طرف الى الحد من قوة الاخر دون المجازفة بالهجوم بالاضافة الى ارتفاع درجة الحرارة التي اثرت بدنيا على اللاعبين.

وقد كانت الفترة الاولى من اللقاء فاترة الى ابعد الحدود وخلت من العمليات الهجومية المنسقة والفرص السانحة للتسجيل باستثناء تسديدة حسام بن علي في الدقيقة 30 من المباراة لفائدة النادي الصفاقسي.

وفي الشوط الثاني ارتفع مستوى اللعب قليلا لكن دون ان يبلغ المستوى المامول مع افضلية نسبية للنادي الافريقي من حيث الاستحواذ على الكرة والوصول الى مرمى المنافس الا ان حسن استعداد حارس النادي الصفاقسي محمد الهادي قعلول الذي كان رجل المباراة بعد تالقه في التصدي للمحاولات الخطيرة للنادي الافريقي لا سيما في الشوط الثاني لما نجح في ابعاد كرة غازي عبد الرزاق من مخالفة مباشرة في الدقيقة 53 وكذلك كرة صابر خليفة في الدقيقة 80 اضافة الى تالقه في الركلات الترجيحية.

وبهذا الفوز يكون النادي الصفاقسي قد ثار لخسارته نهائي سنة 2000 بملعب المنزه امام النادي الافريقي بالركلات الترجيحية.

تشكيلتا الفريقين

النادي الافريقي: عاطف الدخيلي (عوضه سيف الدين الشرفي) – اسكندر العبيدي – بلال العيفة – غازي عبد الرزاق (عوضه محمد امين زغادة)- حمزة العقربي – وسام بن يحيي – خليل القصاب (عوضه رودريغ كوسي)- احمد خليل – ياسين الشماخي (عوضه زهير الذوادي) – باسيرو كومباوري – صابر خليفة.

النادي الصفاقسي: محمد الهادي قعلول – غيث المعروفي (عوضه محمد بن علي) – عزمي غومة (عوضه محمد علي الجويني) – نور الزمان الزموري (احمد عمار)- حسام دقدوق – كريس كواكو – وليد القروي – محمد علي منصر (عوضه كينغسلاي سوكاري)- حسام بن علي (محمد صولة )- ايمن الحرزي – كينغسلي ايدو (عوضه فراس شواط).