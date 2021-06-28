كأس أمم أوروبا : بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتضرب موعدا مع إيطاليا في ربع النهائي

جرد المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس أوروبا لكرة القدم عندما تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب “لا كارتوخا” في اشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

وتدين بلجيكا بفوزها إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ثورغان هازار الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

وتلتقي بلجيكا التي حققت فوزها الرابع تواليا في ربع النهائي في الثاني من جويلية المقبل على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ مع إيطاليا التي حجزت بطاقتها بالفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-صفر) يوم السبت وكان الرابع تواليا لابناء المدرب روبرتو مانشيني أيضا.

وكررت بلجيكا التي تبقى أفضل نتيجة لها في الكأس القارية خسارة نهائي 1980 أمام ألمانيا الغربية 1-2 في روما إنجاز النسخة الأخيرة عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج على يد بلاد الغال.

في المقابل، منيت البرتغال بخسارتها الثانية في البطولة بعد الأولى أمام ألمانيا 2-4 في الجولة الثانية من دور المجموعات ولم ينفعها تألق قائدها كريستيانو رونالدو الذي فشل في تسجيل هدفه الدولي الـ110 وتحطيم الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية الذي يتقاسمه مع الايراني علي دائي.

وهو الفوز الاول لبلجيكا على البرتغال بعد فشلها في المباريات الخمس الأخيرة بينهما (3 هزائم وتعادلان) وتحديدا منذ تغلبها عليه 3-صفر في تصفيات كأس العالم 1990 في سبتمبر 1989 والأول في أول مواجهة بينهما في بطولة كبرى وفي دور الإقصاء المباشر.

كما هو الفوز السادس لبلجيكا على البرتغال في 19 مباراة بين المنتخبين مقابل ست هزائم وسبع تعادلات.