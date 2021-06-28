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أنباء عن اكتشاف اصابات بالسلالة الهنديّة: الادارة الجهويّة للصحّة بجندوبة توضّح

2021/06/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت الادارة الجهوية للصحة بجندوبة في بلاغ لها اليوم الاثنين 28 جوان 2021 انه لا توجد اصابات بالسلالة الهندية في الجهة .
واضاف البلاغ انه والي غاية الأحد 27 جوان 2021 بلغت نسبة اشغال أسرة قسم الانعاش 100% في حين بلغت نسبة اشغال أسرة الاكسيجين 80 % ، علما وأنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الفيروس بين 26 و27 جوان 2021.

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