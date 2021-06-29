لهذا السبب تنتشر السلالة الهنديّة لكورونا بشكل أسرع

كشفت الدكتورة أولغا كاشوبينا، مؤلفة كتاب “فيروس كورونا- كيف نحمي أنفسنا؟”، عن أسباب انتشار السلالة الهندية بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى.

وقالت المؤلفة إن هذه السلالة سريعة الانتشار خلافا لسابقاتها بسبب خصائصها المرتبطة بفترة حضانتها.

وأشارت إلى ازدياد الإصابات بمرض “كوفيد -19″، فقد أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، “نحن نواجه سلالة جديدة أكثر عدوى وقاتلة”. ووفقا لإحصائيات بلدية موسكو حوالي 90 بالمئة من الإصابات هي بسلالة “دلتا” الهندية.

وأضافت في حديث لراديو “سبوتنيك”، الفيروس الأكثر عدوى ليس دائمًا الأكثر خطورة.، بل وفقا لها، عادة كلما بدا المرض معديا أكثر، يكون تحمله أسهل. ولكن يبدو أن هذا لا ينطبق على السلالة الهندية.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن السلالة الهندية أكثر عدوى بنسبة 60 بالمائة ، ومن الصعب تحملها. وتقييم هذا يمكن من خلال الراقدين في المستشفى للعلاج. وهناك بيانات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات المصابين بالسلالة الهندية يزيد 2.6 مرة مقارنة بالسلالة البريطانية التي انتشرت قبل الهندية. لذلك يبدو أن السلالة الهندية أكثر عدوى وأكثر حدة وفق المتحدثة.

ووفقا لها قد تؤثر فترة الحضانة في سرعة انتشار السلالة الهندية.

وبينت “وفقا لمعلوماتي، لها فترة حضانة مختلفة، والشخص المصاب ينقل العدوى للآخرين، وبعدها تظهر عليه أعراض المرض. وهؤلاء لا يعزلون أنفسهم بسرعة لأنهم يشعرون بصحة جيدة. لذلك يبدو أن فترة حضانة السلالة الهندية أطول، ولكننا لا نعرف شيئا مؤكدا عن ذلك”.

واقترحت كاشوبينا، إجراء دراسة خاصة بالسلالة الهندية للحصول على معلومات مؤكدة، مشيرة إلى أن هذه العملية ليست سريعة. ولا يمكن التمييز بين السلالات باختبارات الإصابة بالفيروس واختبارات الأجسام المضادة.