هذه خصائص السلالة النيجيريّة التي تمّ اكتشافها في تونس

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي، الإثنين، اكتشاف حالة إصابة بالسلالة النيجيرية المتحوّرة من فيروس كورونا في ولاية نابل شمال شرق تونس، كما اكتشفت حالة ثانية في ولاية مدنين في الجنوب الشرقي.

ظهرت السلالة النيجيرية في دولة نيجيريا وسط القارة الإفريقية، في شهر ديسمبر 2020، إثر تقطيع جيني لعينات إيجابية حاملة للفيروس.

وحسب المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن هذه السلالة مختلفة عن السلالات التي ظهرت في جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا، كما أكدت تصريحات المختصين أنها أقل خطورة من باقي السلالات، لكنّها تتفشى بسرعة أكبر.

أما عن أعراض الإصابة بالسلالة النيجيرية المكتشفة حديثا في تونس، فلا تختلف عن الأعراض المعلومة لدى الجميع وهي الصداع وفقدان حاستي الشم والذوق والخمول وآلام المفاصل وارتفاع حرارة الجسم.

وبخصوص مقارنتها مع السلالة الهندية، يؤكّد مختصون أن السلالة الهندية سريعة الانتشار وأكثر خطورة وتصيب جميع الفئات العمرية، إذ تتعكّر حالة المصاب بها منذ الأيام الأولى.