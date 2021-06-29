مسؤول روسي: فعالية “سبوتنيك V” ضد الطفرة الهندية 90%

أوضح دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز “غاماليا” العلمي لدى وزارة الصحة الروسية، أن فعالية لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد الطفرة الهندية من فيروس كورونا تبقى عالية وتبلغ نحو 90%.

وفي تصريحات صحفية قال لوغونوف إن انخفاض فعالية مصل دم المطعمين ضد الطفرة الهندية بـ 2,6 مرة ليس سوى أحد مؤشرات فعالية اللقاح.

وفي وقت سابق قال نائب مدير المركز الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح “سبوتنيك V” الروسي الواقي من كورونا: “نرى أنه فيما يخص الطفرة الهندية، ألا وهي طفرة دلتا.. فثمة انخفاض معين لفعالية المصول بـ 2,6 مرة تقريبا فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V”.

وأشار لوغونوف إلى أن مؤشر الانخفاض يشمل ما بين 3 و5 مرات بالنسبة للقاحي “فايزر” و”موديرنا”، وفقا لوسائل إعلام أجنبية.

وفي الوقت الذي أكد فيه لوغونوف أن فعالية “سبوتنيك V” ضد المتحور الهندي تبلغ 90%، أفادت دراسة مؤخرا أن فعالية لقاح “فايزر” ضد المتحور الهندي تبلغ 88 %، فيما بلغت فعالية لقاح “أسترازينيكا” 60% ضد تلك السلالة.

وكالات