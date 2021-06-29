هام: إجراءات جديدة وعاجلة للحد من انتشار فيروس “كورونا” بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت..

مثّل النظر في سبل الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية جومين وتدعيم المنصة اللوجستية للمستشفى المحلي بها، ابرز محاور جلسة العمل القطاعية الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية تحت اشراف رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر.

وفي هذا الصدد، تم الإعلان، خلال الجلسة، عن تخصيص اعتمادات في حدود 120 الف دينار، ضمن ميزانية المجلس الجهوي، لاعادة تهيئة وتجديد الفضاء الاستشفائي بالمنطقة، حيث تم تكليف الادارة الفنية بمركز الولاية بتولي التتسيق مع ادارة المستشفى بداية من اليوم للانطلاق في الدراسات الفنية للمشروع وتسريع الانجاز الفني انطلاقا من الاسبوع المقبل.

و تم خلال الجلسة الاعلان عن الترفيع في نقاط الاوكسجين الى 15نقطة ، وتكفل المجلس الجهوي باقتناء جهازي اوكسيجين لفائدة المرضى المصابين لاستغلالها عند الحاجة في منازلهم، وتوفير نقاط اوكسيجين متنقلة لاستغلالها للحالات الطارئة والمستعجلة.

وتم كذلك الاتفاق على تحويل ادارة المستشفى المحلي الى فضاء المجلس القروي بصفة مؤقتة بما يضمن توسعة الفضاء وتحويله لقسم “كوفيد 19″متكامل، ودعوة مدير المستشفى لاعادة توظيف الامكانيات البشرية المتوفرة لديه بكيفية تضمن وظيفية وخدمات المستشفى الموجهة للمرضى، وإلى حماية الاطار الطبي وشبه الطبي من كل اسباب العدوى، ووضع احدى سيارتي الاسعاف المتوفرتين بالمنطقة على ذمة حالات الاستغاثة.

وتقرّر كذلك وضع مستشارين بلديين اثنين وممثلين اثنين عن المجتمع المدني عن منطقتي بازينة وجومين للتواصل مع ادارة المستشفى، وضمان مصداقية التدخلات الطبية، وطلبات الاستغاثة، لضمان نجاعة التدخلات مع اصدار المعتمدية والبلدية بلاغا في الغرض.

وقد تم في اعقاب الجلسة الاعلان عن تنفيذ حملة تلقيح استثنائية لمن تجاوز سنهم 60 سنة ولم يتم تسجيلهم ضمن منصات التسجيل لتلقي التطعيم انطلاقا من يوم الخميس المقبل عن طريق الفريق الصحي المتنقل.