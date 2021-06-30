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بعد تغيير حظر الجولان: توقيت جديد لسفرات الحافلات والمترو..

2021/06/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أعلنت شركة نقل تونس، الأربعاء، عن برمجة جديدة لتوقيت سفرات الحافلات والمترو تبعا لقرار تعديل موعد حظر الجولان الذي سيكون من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي انطلاقا من الخميس غرة جويلية 2021.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، ن السفرات الصباحية الأولى ستكون على الساعة 5 و 15 دق بالنسبة لكافة خطوط شبكة الحافلات انطلاقا من الأحياء في اتجاه وسط العاصمة.

وبالنسبة لكافة خطوط شبكة المترو والخط ” تونس حلق الوادي المرسى، فان انطلاق السفرات المسائية الأخيرة سيكون على الساعة السادسة مساء بالنسبة لكافة خطوط شبكة الحافلات من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء وايضا كافة خطوط شبكة المترو والخط تونس حلق الوادي المرسى.

وأكدت الشركة ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند الولوج إلى المحطات وعلى متن عربات النقل.

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