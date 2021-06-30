أكثر من 29 ألف تلميذ يشرعون غدا في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني

يجتاز 28 ألفا و771 مترشحا، بداية من يوم غد الخميس، وعلى مدى أيام 1 و2 و3 جويلية 2021ّ، امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام ( مناظرة النوفيام، مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية)، للتناظر على 3425 مقعدا بالمعاهد النموذجية.

كما يجتاز 292 مترشحا خلال ذات الفترة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني ، على أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والتقني يوم يوم 16 جويلية 2021

وقد خصصت وزارة التربية لهذا الامتحان 243 مركز امتحان موزعة على كامل تراب الجمهورية، و5 مراكز إصلاح الاختبارات.

وأكّد مدير عام الامتحانات عمر الولباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن وزارة التربية ستحدث، مراكز امتحانات خاصة للمترشحين المصابين بكورونا لاجتياز اختبارات امتحان النوفيام الذي يتزامن إجراؤه مع التصريح بنتائج بكالوريا جوان 2021.

كما أقرت الوزارة حسب المتحدث إجراء الاختبارات الكتابية لدورة التدارك لتلاميذ البكالوريا الحاملين للإصابة بكورونا بمركز الامتحان الخاص بالحجر الصحي بولاية المهدية.