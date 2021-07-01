أهالي جرجيس يرفضون تشديد اجراءات الحجر الاجباري

تدخل اليوم الخميس غرة جويلية 2021 اجرائيا معتمدية جرجيس في حجر صحي شامل لمدة 14 يوما بقرار من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المنعقدة مساء امس بعد ان تجاوزت نسبة اصابات فيروس “كورونا” بها 500 حالة لكل 100 الف ساكن، الا ان هذا القرار فعليا وتطبيقيا وجد رفضا من اهالي المنطقة الذين تجمعوا صباح اليوم بمقر معتمدية جرجيس واقتحموها مطالبين بانسحاب المعتمد في تغافل كلي لشروط التوقي من فيروس “كورونا” من تباعد او حمل للكمامة الا لقلة منهم.

ولم تشهد بذلك معتمدية جرجيس اي تطبيق لهذا الحجر الصحي الشامل وبدت الحياة طبيعية وفي نسقها العادي، حيث فتحت المقاهي ومحلات الحلاقة وكل الفضاءات والمحلات التجارية دون اي التزام بقواعد الحجر الشامل التي حرصت الوحدات الامنية على فرضها، الا ان المواطن امتنع عن تطبيقها، ففتحت كل المحلات والفضاءات في نسق طبيعي في انتظار ما ستضفي اليه جلسة تتواصل ببلدية جرجيس من قرارات.

واعتبر المحتجون ان قرار الحجر الشامل “غير صائب ولا يراعي خصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن” وقالوا انه “قرار متسرع ومفاجئ وغير مدروس” خاصة وان هذه المعتمدية يتضاعف عدد سكانها في الصائفة مع عودة ابنائها من الخارج ما تشتد الحركية بها وتنتعش عدة قطاعات، حسب تبرير المحتجين.